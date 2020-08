Britton: 200 nya svenska coronadödsfall före nyår

En vecka in i augusti steg Sveriges R-tal, ett mått på hur snabbt en smitta sprider sig, till 1,2 efter att ha stadigt ha legat under 1,0 under en längre period. Ligger talet på 1,0 smittar sjuka personer mindre än en person var, vilket ses som ett tecken på att smittspridningen håller på att avstanna.

Men ökningen är inget som oroar statsepidemiolog Anders Tegnell, som poängterar för TT att det viktigaste är att talet inte fortsätter uppåt. Inte heller Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, ser ökningen i augusti som något större orosmoln.