Den här filmen var egentligen en överraskande triumf redan på idéstadiet. Jag menar, en svensk dokumentärfilmsregissör bestämmer sig för att göra en internationell film om en sedan många decennier djupt esoterisk angelägenhet: den ukulele-spelande och affekterat falsettsjungande Tiny Tim, i dag endast marginellt ihågkommen för sin kitschiga och enda egentliga hit, ”Tiptoe through the tulips” från 1967.

För bara några år sedan publicerades journalisten Justin A Martells exemplariska biografi i ämnet, ”Eternal troubadour. The improbable life of Tiny Tim”. Boken innebar att det för första gången i modern tid gick att ta del av Tiny Tims märkliga liv (och persona). Innan det var han, i alla fall för mig, mest en larvig anomali. Johan von Sydow bildsätter berättelsen galant och med imponerande tillgång till både amerikanskt filmmaterial och intervjuobjekt. Samt, inte helt oviktigt, gör det med fler bottnar och en ambition att gå djupare in i den underliggande mekanik som gjorde Tiny Tim till just Tiny Tim.