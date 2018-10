Ny svensk forskning visar att det lönar sig att vara omtänksam och generös. I alla fall om man vill tjäna mer pengar.

En forskningsrapport från Stockholms universitet visar att de som inte tänker på sig själva i första hand tenderar att tjäna mer pengar än egoister, det rapporterar Forskning.se. Studien visade även att de får fler barn än själviska personer, en något mindre otippad koppling.

– Resultatet är tydligt både i amerikanska och europeiska data. De mest osjälviska får flest barn och de måttligt osjälviska har högst lön. Och vi finner resultatet även över tid – de människor som är mest generösa vid en tidpunkt ökar mer i lön fram till nästa mätning, säger Kimmo Eriksson, en av studieförfattarna och forskare vid Stockholms universitet.

Studien – som fått titeln Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money – visar på att generositet och välvilja gynnar dig både ekonomisk och socialt. Och de sociala relationerna tror forskarna kan vara den bakomliggande orsaken till varför just den här gruppen människor tjänar mer pengar.

– Framtida forskning kommer att få gräva djupare i orsakerna bakom att generösa tjänar mer, samt om sambandet mellan osjälviskhet, högre lön och fler barn finns även i andra delar av världen. Och man kan ju diskutera hur osjälviskt det egentligen är att skaffa fler barn, säger Kimmo Eriksson.

I studien definierade forskarna osjälviskhet som en vilja att hjälpa andra och beteenden som att donera pengar eller ge av sin tid till andra.

