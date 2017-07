Ny studie: Klimatförändringar skadar skördar

En glaciär som långsamt tippar i havet på Svalbard, som tillsammans med Arktis är det område i världen där klimatförändringarna märks mest och först. Arkivbild. Foto: Tore Meek/NTB/TT

Studien bekräftar den senaste tidens forskning, som gör gällande att ovanligt varma år i Arktis under de senaste 30 åren kan leda till kalla vintrar i de norra delarna av Europa och Nordamerika. De kan också resultera i en minskad nederbörd över de södra delarna av USA, skriver nyhetsbyrån AFP.

Under dessa varma år smälter mer havsis än vanligt under hösten, vilket påverkar luftcirkulationen. Det gör, i sin tur, att mer kall och torr luft kommer ner från norr under vintern. När detta håller i sig till våren påverkas växter och livsmedelsgrödor.

– Vegetation och jordbruk är känsliga vid kallare och senare vårar samt mindre nederbörd – växter kommer inte i gång som vanligt och tillväxten blir mindre. Det blir också en minskning av vissa skördar, som majs, sojabönor och vete, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, till TT.

Annons X

Han menar att studieresultatet inte kan användas för att förklara den kyla som har påverkat skördarna negativt i Europa i början av året.

– Likartade samband finns rimligen mellan Arktis och delar av Europa, men det har inte studerats på samma sätt.

Enligt Markku Rummukainen kan studien vara ett underlag till överväganden om att motverka växthusgasutsläpp via kolinbindning i ekosystem samt om anpassning av jordbruket.

– Om det till exempel är torrare i USA:s centrala delar kan man behöva hushålla mer med vattnet eller byta bevattningssystem. Det är viktigt att veta hur stora effekterna är för att kunna överväga åtgärder, säger han.

Fakta: Mer om studien Den nya studien, som har publicerats i tidskriften Nature Geoscience, visar för första gången att det finns ett tydligt samband mellan temperaturvariationer i Arktis och jordbruksproduktivitet på mellanlatituder.

Sambandet har forskarna hittat genom att analysera statistik över havsytetemperaturer i Berings hav, som ligger mellan Sibirien och Alaska, samt genom datormodellering.

Vegetationen hjälper till att absorbera koldioxid. Men under de senaste tre decennierna har värmen hindrat växter från att absorbera nära 370 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar den mängd som Frankrike eller Australien avger under ett år, enligt forskarna.

Vid kalla vintrar minskar också växters förmåga att absorbera kolidioxid.

Källa. AFP