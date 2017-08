Ny storseger för Manchester United

Romelu Lukaku och Anthony Martial gjorde mål igen för Manchester United. Arkivbild. Foto: Dave Thompson

Manchester United har startat ligasäsongen med sex poäng på två matcher – och 8–0 i målskillnad.

Fyra mål hemma mot West Ham i premiären, med Victor Nilsson Lindelöf på läktaren, följdes upp med lika många i walesiska Swansea. Och nu fanns den svenske landslagsbacken på bänken, men debuten i Premier League får han fortsätta att vänta på.

Han fick i stället se lagkompisarna som gjorde mål förra helgen näta nu igen.

Romelu Lukaku prickade in 2–0, Paul Pogba lyfte in 3–0 och Anthony Martial hoppade på nytt in och punkterade tillställningen genom att placera in 4–0. De tre målen kom mellan den 80 och 84:e minuten.

Pogba hade assist till det fjärde målet och låg även bakom ledningsmålet, som kom just före paus.

Den franske mittfältaren nickade en vänsterhörna. Swanseas målvakt Lukasz Fabianski fick upp en hand och tippade bollen i ribban och ner på mållinjen. På returen sulade Eric Bailly sedan in bollen i nät.

Noterbart är även att Henrich Mchitarjan hade två framspelningar i matchen. Han har nu totalt fyra under de två inledande omgångarna i Premier League.