Ny stödkonsert efter stormen Harvey

Willie Nelson arrangerar en stödkonsert för offren efter stormen Harvey. Arkivbild. Foto: Mark Humphrey/AP/TT

Galan "Harvey can't mess with Texas: A benefit concert for hurricane Harvey relief" är planerad att hållas den 22 september i Austin, Texas, skriver CNN. Konserten beräknas bli fyra timmar lång och kommer bland annat att sändas live på Youtube.

Pengarna som dras in kommer att lägga på hjälparbete inom fyra olika områden: hälsa och boende, skola och barnomsorg, arbetskraft och transport; och kapital för småföretag, enligt ett pressmeddelande.

För bara någon dag sedan hölls en tv-sänd gala på scener i Los Angeles, New York och Nashville till stöd för offren för de orkaner som dragit in över Karibien och USA den senaste tiden. Världsstjärnor som Barbra Streisand, Stevie Wonder och Cher deltog vid galan.

Till en början var det tänkt att galan skulle samla in pengar till offren för stormen Harvey som drog in i slutet av augusti, men insamlingen utökades och pengarna som samlades in ska även hjälpa de som har drabbats av orkanen Irmas framfart.