Ny stjärna på Kinas börshimmel

Handeln på Star market, Kinas nya börs för företag inom teknikbranschen, inleddes på måndagsmorgonen lokal tid. Börsens index är tänkt att vara landets motsvarighet till Nasdaq i New York och vid öppningen hade 25 företag registrerats på börsen i Shanghai. Till den elfte handelsdagen är det tänkt att 30 företag ska vara registrerade på börsen.

Handeln på Star market förväntades gå vilt till under inledningsfasen och ett antal restriktioner har implementerats. Bara efter några timmars handel nådde det första företaget, Zhangjiang Hangke Technology Inc, taket på 30 procents ökning under en dag.