Ny statistik: Bostadspriserna faller i Stockholm

Jämfört med i fjol är bostäderna i Sverige fortsatt rekorddyra. Riksgenomsnittet är 8 procent högre priser på både villor och bostadsrätter jämfört med tolv månader tillbaka. Men de senaste månaderna har många mäklare talat om "spretig bostadsmarknad" där vissa objekt har blivit lite mer svårsålda.

När Svensk Mäklarstatistik nu släpper nya siffror för mäklade affärer till och med juni, backar snittpriserna för bostadsrätter med 1 procent på flera tunga marknader.

– Senaste månaden backade bostadsrättspriserna något i riket samt i Stockholmsområdet och centrala Göteborg medan de var oförändrade i Malmöområdet och Storgöteborg, kommenterar Hans Flink, chef vid Svensk Mäklarstatistik.

Trenden är att villor fortsätter att gå generellt lite starkare än bostadsrätter.

– Den senaste månaden ökade villapriserna med 1 procent i riket samt i Storgöteborg och Stormalmö. Bara Storstockholm backar något, med 1 procent lägre villapriser, konstaterar Hans Flink.

Flera mäklare talar om mer försiktiga spekulanter. Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, menar att både det nuvarande amorteringskravet och den senaste tidens diskussioner om att ytterligare skruva åt kreditvillkoren har resulterat i en mer avvaktande marknad på många platser runtom i landet.

– Störst inverkan har detta i storstadsområden med dyrare objekt, där särskilt singelhushåll och unga kommer i kläm. Det påverkar efterfrågebilden. Vi ser tydligt en mer återhållsam prisutveckling i Stockholm det senaste året, säger Marcus Svanberg.

Också Erik Olsson, vd vid mäklarfirman med samma namn, noterar viss oro för ett ytterligare amorteringskrav, där lånen och amorteringstakten relateras till hushållets totala inkomst. Han kommenterar att utbudet i Stockholmsområdet är större än i fjol "eftersom säljarnas förväntningar är höga trots att marknaden har svalnat lite".

Medelpriset för en bostadsrätt som mäklades i Stockholms innerstad under juni föll tillbaka till 92 212 kronor per kvadratmeter från att ha legat över 94 000 kronor under våren. I centrala Göteborg var snittpriset på bostadsrätter 61 141 kronor och i centrala Malmö 31 107 kronor per kvadratmeter.

Även om hela andra kvartalet jämförs med hela första kvartalet, backar prisnivån på bostadsrätter med i snitt 1 procent i Stockholmsområdet. Samma trend med 1 procent lägre priser syns för riket, men delar av Göteborgs- och Malmöområdena avviker med tydliga prisökningar.

En genomsnittlig villa kostade i juni 3,0 miljoner kronor i riket, 3,8 miljoner i Stormalmö och 4,6 miljoner i Storgöteborg. Rikssnittet har varit en prisökning på 3 procent från första till andra kvartalet 2017. I Storstockholm, där snittvillan kostade 5,5 miljoner kronor, har dock priserna stått stilla mellan första och andra kvartalet.

Vid Svensk Mäklarstatistik påpekar Hans Flink att nedgångar under sommaren inte är ovanligt eftersom färre objekt med höga kvadratmeterspriser säljs.