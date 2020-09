Titeln kunde knappast vara tråkigare. Ändå slog ”Diary of an MP:s wife” ner som en bomb när tidningen the Times publicerade ett utdrag ur ”en parlamentarikerhustrus dagbok” förra helgen.

Sasha Swire är gift med den före detta Tory-politikern Hugo Swire, dotter till en konservativ försvarsminister, och en person som de allra flesta britter aldrig hört talas om.