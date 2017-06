Ny sjukförsäkringslag ska ersätta Obamacare

USA sjukförsäkringslag "The Patient Protection and Affordable Care Act" (ACA), även kallad "Obamacare", antogs av kongressen 2010 efter en bitter politisk strid.

I "Obamacare" står bland annat att försäkringsbolag inte får neka sjukvårdsförsäkring åt personer som redan har en diagnos, att unga vuxna får omfattas av sina föräldrars försäkringar tills de fyller 26 år samt att de statliga försäkringarna för pensionärer (Medicare) och låginkomsttagare (Medicaid) ska utvidgas. Dessutom har sjukvårdsförsäkringsbörser skapats i varje delstat. Amerikaner ska i sin deklaration kunna påvisa att de har försäkring, annars hotar böter. Läkemedelsbolag och höginkomsttagare har beskattats hårdare under lagen.

Enligt Republikanerna är "Obamacare" komplicerad och "jobbdödande" för småföretagare. Ett av president Donald Trumps vallöften var att riva upp och ersätta lagen. Kongressens republikaner har sedan i våras försökt göra detta, men har inte lyckats samla tillräckligt stort stöd för de reformförslag som tagits fram.

