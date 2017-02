Ny rapport: Kulmen för oljan kan nås om några år

När industrialismen började på jorden under 1800-talet växte kol fram som den viktigaste energikällan. Trots att det är den smutsigaste energiformen står kolet än i dag för uppemot hälften av all energi mänskligheten framställer.

Den andra halvan har länge i stort sett bestått av de två andra dominerande fossila bränslena, naturgas och olja, samt kärn- och vattenkraft.

Men alla klimatlarm i kombination med en rasande teknisk utveckling gör att alternativ som vindkraft, solenergi och batterier nu växer snabbt.

2015 rapporterades att solceller blivit 80 procent billigare sedan 2008. Och prisfallen fortsatte förra året. På batterifronten har litiumjon-tekniken först tagit över världen via mobiltelefonerna, och får nu ännu större stordriftsfördelar när den sätts i miljoner elbilar. Bara biltillverkaren Teslas "gigafabrik" i Nevada ska när den är klar bygga lika mycket batterier som hela världens totala produktion 2013.

Sveriges regering la häromdagen fram en klimatlag som innebär att landet i princip ska vara utsläppsfritt år 2045.

Källor: Tesla, World Nuclear Association, Reuters, TT:s arkiv