Morrissey släpper ny musik i höst. Den 17 november kommer "Low in high school", den brittiske artistens första skiva sedan 2014 års "World peace is none of your business", skriver Manchester Evening News.

Morrissey slog igenom i det ikoniska bandet The Smiths, som var en av 80-talets mest stilbildande grupper. När bandet splittrades 1987 satsade Morrissey på en solokarriär och albumdebuten "Viva hate" släpptes året därpå.