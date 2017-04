Ny Max Martin-singel från Katy Perry

Katy Perry. Arkivbild. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Katy Perry önskar smaklig spis med sin nya singel "Bon appétit". Superstjärnans låt, som släpps i dag, har hon skrivit tillsammans med svenskarna Max Martin, Shellback och Oscar Holter, enligt ett pressmeddelande från skivbolaget. Även amerikanske Ferras Alqaisi och amerikanska hiphoptrion Migos medverkar på singeln, som är en del av Perrys kommande, ännu obetitlade, skiva.

När Perry släppte senaste singeln "Chained to the rhythm” i februari blev den snabbt den mest spelade singeln under sin första dag för en kvinnlig artist på Spotify.

Katy Perrys senaste album "Prism" kom 2013.