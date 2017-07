Ny Mandela-bok skapar stridigheter

Nelson Mandela. Arkivbild. Foto: Theana Calitz/AP/TT

En ny bok om vården av Nelson Mandela under hans sista år i livet har orsakat kontrovers i Sydafrika. Flera av den före detta presidentens släktingar kritiserar boken och menar att den bryter mot patientsekretessen.

Den numera pensionerade läkaren Vejay Ramlakan beskriver i "Mandela's last years" hur han ledde omvårdnaden under de sista månaderna innan Mandela gick ur tiden. Enligt förlaget beskriver boken ex-presidentens hälsa under en stor del av hans liv – inte minst efter pensioneringen, då familjen och vårdpersonalen genomgick flera dispyter.

Nelson Mandelas barnbarn Nkosi Mandela menar att boken kan innehålla etiska kränkningar, medan änkan Graça Machel överväger juridiska åtgärder. Samtidigt har författaren Ramlakan i en intervju med tv-kanalen ENCA sagt att familjen bad om att få boken skriven.

Nelson Mandela dog 2013, 95 år gammal.