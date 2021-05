Ny Hall of Fame för kvinnor ska bryta mark

Sammanlagt uppmärksammas tio kvinnor när man ska hålla sin första årliga gala. Bland namnen syns också bland andra Klymaxx, Deniece Williams, Jeri Keever "Bunny" Hull, Mary Chapin Carpenter och Veryl Howard.

The Women Songwriters Hall of Fame vill uppmärksamma kvinnor som de menar har negligerats av den klassiska Songwriters Hall of Fame. Sedan organisationen grundades har endast 31 kvinnor av 439 namn valts in. I juni 2022 kommer också Mariah Carey att väljas in – samtidigt som 13 män.