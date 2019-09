Tett kopplar samtalet till den omfattande debatt som uppstått kring Business Roundtable och dess rapport om hur den amerikanska kapitalismen borde sikta inte på att tillfredsställa sina ägares krav på avkastning utan på företagens relation till hela samhället inklusive de anställda.

The Council of Institutional Investors vänder sig med skärpa mot Business Roundtable med argumentet att om ett företag ska vara ansvarigt inför alla så betyder det i praktiken att man inte är ansvarig inför någon (”accountability to everyone means accountability to no one”). Hon citerar professor Luigi Zingales som är lika kritisk mot Business Roundtable (”at best misleading marketing, at worst a dangerous power grab”).