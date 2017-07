Ny funktion lanseras – ska konkurrera med Facebook

Maja Strömstedt, född 1998, är dotter till programledaren Agneta Sjödin och artisten Niklas Strömstedt. Hon har skrivit låtar sedan hon var sju år och har hittills släppt två egna singlar. Den tredje beräknas komma till hösten.

Singeln "All night" som Maja Strömstedt har gjort tillsammans med Herbie och Anton Ewald har drygt 123 000 spelningar på Spotify. "I won't say" har drygt 135 000 spelningar i dagsläget.

I sommar ställer sig Maja Strömstedt på scen på flera festivaler, bland annat Hudikkalaset i Hudiksvall den 28/7 och Rock Off på Åland den 29/7.