Ny drönare siktad över Stockholm

Polisen utreder en drönare som ska ha setts över Stockholm under morgonen på tisdagen.

– Vi och allmänhet har gjort observationer och vi arbetar med att bland annat observera, iaktta och samla in information, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl till Sveriges Radios Ekot.

Enligt Ekot var det vid 06.30 på tisdagen som vittnen slog larm. Detta efter att flera drönare setts runt om i landet de senaste dagarna, bland annat vid tre kärnkraftverk.

– Det finns ju väldigt många skyddsobjekt i Stockholmsområdet och vi kommer att ta reda på om det begåtts brott mot skyddslagen och sedan utreda det.

Polisen i Stockholm uppgav under tisdagens eftermiddag för SvD att den sedan tidigare utreder flertalet observationer som gjorts i polisregionen. Bland annat under helgen och i måndags kväll.