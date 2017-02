Ny dom: Piratsajter ska blockeras

Under hösten 2014 stämde flera stora film- och skivbolag internetoperatören Bredbandsbolaget för medverkande till upphovsrättsbrott. Om Bredbandsbolaget stoppar sina kunder från att nå fildelningssajten Pirate Bay (och dåvarande strömningssajten Swefilmer), menade bolagen, så skulle mycket av problemet med piratsajter vara åtgärdat.

Även flera aktörer ur den svenska film- och tv-branschen, som SVT, TV4-gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More, stod bakom stämningen via Film- och tv-branschens samarbetskommitté.

Bredbandsbolaget har uttryckt oro för att internetleverantörer i så fall skulle tvingas ägna sig och ”övervakning och värdering av innehåll på internet” för att inte riskera att begå brott. Företaget har också hävdat att en fällande dom skulle kunna leda till att Bredbandsbolaget blir skyldigt att rapportera kunder i exempelvis Wikileaks-fall då det kan hävdas att hemligstämplat material har spridits tack vare Bredbandsbolaget.

Tingsrätten dömde i november 2015 till Bredbandsbolagets fördel, vilket innebar att skivbolagen Warner, Sony och Universal samt filmbolagen Svensk filmindustri och Nordisk film tvingades ersätta Bredbandsbolagets rättegångskostnader på 1,4 miljoner kronor.

Det är första gången som man har prövat om internetoperatörer, den här gången Bredbandsbolaget, medverkat till brott.