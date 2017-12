Modo har fortsatta problem mot rivalen Björklöven. När lagen möttes för tredje gången för säsongen så kom också tredje raka förlusten. Det var också Modos fjärde raka hemmaförlust.

– Jag vet inte vad jag ska säga, jag är så jäkla less, det är tungt. Vi var värda bättre i dag, säger en märkbart besviken Sam Marklund till C More.