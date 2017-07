Ny app ska få fler att fortsätta med gitarren

Musikinstrumentindustrin har växt de senaste fem åren med 9 procent till att omfatta 7,1 miljarder dollar, men håller sig fortfarande under rekordåret 2005 då den låg på 7,7 miljarder.

För elgitarren har det gått sämre. Antalet som såldes var omkring 1 miljon förra året, att jämföra med 1,2 miljoner 2011. Totalt ligger antalet sålda gitarrer konstant kring 2,5 miljoner per år de senaste åren, tack vare att antalet sålda akustiska gitarrer ökat.

Fakta: The Music Trades.