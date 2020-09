Ny anklagelse mot Trump om sexövergrepp

Händelsen ska, enligt kvinnan, ha inträffat 1997 i Trumps vip-rum under tennisturneringen US Open i New York det året, rapporterar den brittiska tidningen The Guardian.

Kvinnan, som i dag är 48 år, har också försett The Guardian med foton som visar att hon vid tidpunkten var i Trumps närhet. Flera personer som var där har också intygat att hon berättade för dem vad som hänt.