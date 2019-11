Nu vill eliten synas med saudiske kronprinsen igen

Ett år efter mordet på Jamal Khashoggi är Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman på väg in i värmen igen. Oljan och möjligheten att tjäna pengar lockar omvärlden att återuppta affärer med landet.

Business as usual. Det är den mest passande beskrivningen av årets upplaga av den saudiska investerarkonferens som ofta kallas ”Davos in the desert”, med hänvisning till det schweiziska årliga toppmötet, och som nyligen hölls i den saudiska huvudstaden Riyadh.