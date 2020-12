Den är medvetet provocerande, Johan Norbergs artikel i The Spectator. Rubriken, ”Why 2020 was the fourth best year in history”, gör sitt jobb. Man kan helt enkelt inte låta bli att klicka vidare för att läsa, det gäller både de som vill vredgas i sinnet eller upplyftas i anden.

Artikeln försöker inte argumentera mot den vitt spridda upplevelsen att 2020 varit, med den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorins bevingade uttryck, ”ett riktigt skitår”.