Nu ska Joe Biden sälja in sitt hjälppaket

1/3 USA:s president Joe Biden lyssnar på vicepresident Kamala Harris när hon talar om virushjälppaketet i Vita husets rosenträdgård. 2/3 USA:s president Joe Biden. 3/3 Den demokratiske Georgiasenatorn Raphael Warnock.

Rundresan, som Vita huset döpt till "Help is here" (Hjälpen är här) inleds för Bidens del med en tur till Delaware County i Pennsylvania under tisdagen. Senare i veckan låter han sig intervjuas i tv-programmet "Good Morning America" och på fredag besöker han och vicepresident Kamala Harris gemensamt Georgia. Harris tar själv dessförinnan en tur till Nevada.

Enligt Biden ser två av hans regerings mest centrala mål ut att ha uppfyllts den 25 mars: 100 miljoner utdelade vaccindoser och 100 miljoner direktutbetalningar till medborgare som finansieras av virushjälppaketet.

– Sprutstick i armar och pengar i fickor. Det är viktigt, säger Biden i ett kort tal i Vita huset på måndagen enligt The New York Times.

Han tillägger:

– Den amerikanska räddningsplanen utför redan det den skapades för att göra: att göra skillnad i människors vardag.

Presidentens ord kommer kort efter det att kongressens båda kamrar till slut gav grönt ljus för det 1 900 miljarder dollar tunga räddningspaketet, det sjätte i ordningen sedan coronaviruspandemin lamslog USA:s ekonomi.