Tv-dramats guldålder kan delas in i en tid före och efter ”Game of thrones”, även om HBO gör sitt bästa för att hålla järntronen varm med nyheter om planerade spin-off-serier. I väntan på mer egenproducerat material efter George R R Martins författarskap försöker de nu hålla fantasyfansens sträcktittarberoende i schack med en mer familjevänlig tv-serieversion av Philip Pullmans trilogi ”Den mörka materian”, vars första del filmatiserades 2007 under titeln ”Guldkompassen”.

I en parallell värld möter vi elvaåriga Lyra (Dafne Keen). Som spädbarn räddades hon från ett hemskt öde av sin beskyddande farbror, lord Asriel (James McAvoy), en äventyrlig kättare som trotsar kyrkans lära och ett ängsligt akademiskt sällskap för att försöka bevisa det ingen vågar säga högt – att kan finnas en värld bortom deras Brytannien. Föräldralösa Lyra växer upp på ett universitet i Oxford under enkla förhållanden, men av viskningar förstår vi vilket storslaget öde som väntar. Snart får hon även en sanningssägande guldkompass som kan visa vägen. När Lyras bästa vän försvinner leder spåren till London, där hon under vingarna på den mystiska fröken Coulter (Ruth Wilson från ”The affair”) inser att vännens försvinnande är en del av en våg av barnkidnappningar.