De sista 61 fartyg som väntat i Suezkanalen efter det att fraktfartyget Ever Given strandade väntas under lördagen kunna passera genom kanalen, meddelar den egyptiska kanalmyndigheten. Dessutom kommer ytterligare 24 fartyg kunna passera under dagen.

Kanalmyndigheten meddelar även att en utredning om händelsen ska snart presentera sina slutsatser.