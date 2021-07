Sverige och Finland har under århundradenas lopp på var sin sida av Bottenhavet haft nära förbindelser med varandra och därtill varit ganska lika. Likheterna var naturligtvis särskilt stora när länderna var delar av samma rike men efter dess upplösning 1809 uppstod större skillnader. Den västra delen reducerades till en liten och fattig monarki för att småningom utvecklas till en framgångsrik välfärdsstat under nästa sekel. Den östra delen förvandlades till ett storfurstendöme under den ryske kejsaren för att för drygt hundra år senare utropa sig till en självständig republik med stora initiala problem, både inbördeskrig, inre auktoritära strömningar, språkstrid och småningom också två genomlevda krig med Sovjetunionen.