Nu lättar Almirante ankar – lotsas in till kaj

Assisterad av bogserbåtar, Kustbevakningens två stora fartyg Poseidon och Triton samt de två norska fartyg som funnits på plats under veckan, ska nu det liberiaflaggade fartyget ta sig in till kajplats 615 i Skandiahamnen. En färd som beräknas ta omkring två, tre timmar under lördagsmorgonen.

– Att den går för egen maskin innebär att den kan gå med något högre fart än om man skulle bogsera in den – då blir förloppet inte lika långt, säger David Thorsen, befäl vid ledningscentralen vid Kustbevakningen.