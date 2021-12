Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Hur känns det att dricka vin på burk? Sådär, tycker jag. Men jag får nog vänja mig. Och du också kanske. Vin i aluminiumburkar är nämligen på frammarsch i vinvärlden. Ett viktigt skäl är att förpackningen är klimatsmart.

Aluminiumburkar går nämligen att återvinna till hundra procent. Ett annat skäl är att acceptansen för denna förpackning växer. I synnerhet i de yngre åldrarna. Detta hänger delvis ihop med den enorma succén för hantverksöl och att de oftast förpackas på burk. I princip varje trendöl i stilar som IPA, APA och DIPA kommer i burk. Ofta med skojigt namn och glad design.

Estetiken har nu kopierats av de som säljer burkvin. På Systembolaget finns just nu tjugosju varianter. En av dem har döpts till No Virus On The Dance Floor – vilket låter mer som ett trendigt suröl. Nyligen lanserades en serie med åtta olika burkviner under varumärket Kiss of Wine. De olika vinerna har namn som Chill, Zesty, Crisp och Wild. Bara så man fattar lite av karaktären på vinet i burken.

Burkarna säljer också bra. Många är nyfikna på hur det är dricka vin ur burk. Andra tycker att namn och design är lockande. Leverantören av dessa viner menar att burkarna funkar speciellt bra inom hotell- och event-världen. De underlättar hantering och servering på alla sätt – och funkar perfekt i miljöer där flaskor och glas inte hör hemma, som på till exempel spaanläggningar. På stora event blir det lätt att servera många samtidigt.