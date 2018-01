Vintern är här med besked och bäst tillbringar du den på Lapland Hotels SnowVillage. Varje år bygger hotellet en isstad som i år konstruerats i samarbete med det amerikanska tv-bolaget HBO. Temat? Den enormt populära tv-serien Game of Thrones.

Det är i den lilla finska orten Kittilä som du just nu kan checka in på ett hotell av is, helt tillägnat serien. Det 30 rum stora hotellet har karvats fram från hela 20 miljoner kilo snö och 350 000 kilo is. Vad sägs som att ligga i en säng där du är övervakad av en White Walker? Eller varför inte provsitta en isversion av The Iron Throne. Här finns också en iskarta över de fem kungadömena och en Braavosi Hall of Faces helt i is. Det är skulptörer från Lettland, Polen, Ryssland och Ukraina som tillbringat åtskilliga timmar med att skapa dessa spektakulära kreationer. Gäster behöver dock inte vara rädda för att frysa, rummen är utrustade med varma sovsäckar och liggunderlag av fleece.

Tröttar du på att leva ut dina seriefantasier finns det mycket annat att hitta på i området. Varför inte prova att åka rensläde eller köra snöskoter. Du kan till och med gifta dig i hotellets iskapell om du är det på det humöret. Hotellet har öppet fram till 8 april. Läs mer hotellet här.

Foto: Tuomas Kurtakko

Foto: Tuomas Kurtakko