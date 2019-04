Det är lätt att föreställa sig tentorna: vad heter slottet där Theon Greyjoy föddes? Vad kallar Arya Stark sitt svärd? Vilket djur pryder Petyr Baelish lilla brosch?

I höst håller Linnéuniversitetet i Kalmar kursen Studier av makt i George R.R. Martins Game of Thrones. På kursen tittar man närmare på gestaltningen av makt och maktordningar i Game of Thrones fiktiva universum med fokus på olika former av förtryck och diskriminering. Distanskursen – som är på 7,5 högskolepoäng – hålls den 2 september till den 15 december.

På hemsidan står det att läsa: ”Studiet problematiseras och förankras i det kritiska begreppet intersektionalitet samt i aktuella litteratur- och samhällsvetenskapliga maktteorier”.

Sista avsnittet av HBO-serien sänds den 19 maj. Kanske kan kursen vara ett sätt att stanna i Game of Thrones-universumet lite längre?