”Nu JK-anmäler vi Försäkringskassan”

De senaste åren har barn med sondmatning fått indragen personlig assistans, eller nekats när de ansökt för första gången. Försäkringskassan har hävdat att sondmatning inte ska ge rätt till assistans eftersom det inte är ett grundläggande behov. Däremot har mat som kommer in via munnen betraktats som ett grundläggande behov av myndigheten. RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har hela tiden sagt att mat är mat, oavsett hur den kommer in i kroppen, och att även sondmatning därför ska ge rätt till personlig assistans.