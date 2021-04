Nu förbereder Israel vaccinationer av barn

I Israel har 4,8 miljoner invånare fått dubbla doserna av Pfizer-Biontechs covid-vaccin och är helt färdigvaccinerade. Ytterligare 400 000 har fått första dosen, men vaccinations­takten har gått ned.

Under den senaste veckan vaccinerades totalt 43 000 israeler med första dosen, vilket är färre än under en enskild dag i början av mars. Att den judiska påsken inföll under veckan spelade säkert in, men flera vaccinationscenter har stängts och någon rusning till de som har öppet är det inte.