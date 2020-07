Nu bromsar vi åldrandet

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras den mänskliga längtan efter evigt liv, och hur långt vi har kommit i jakten på just det.

Lydia Wålsten intervjuade i januari genetikern George Church som får anses vara en av världens främsta inom åldrandeforskning eftersom han basar över Harvard Medical School. Han menar har forskarna gjort stora framsteg i arbetet med att hitta de gener som kan stoppa människokroppen från att åldras.

Man har redan påbörjat kliniska studier på hundar, och i Colombia går det redan att få behandling för att förlänga de så kallade telomererna, en del som sitter på våra kromosomer som gör att celler kan dela sig. När vi blir äldre blir de svagare och till slut, när cellerna inte längre kan förnya sig, dör vi.

Vad är åldrande och vad ska man göra för att leva så länge som möjligt?

Lydia Wålsten diskuterar med Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, Anders Sandberg, doktor i datavetenskap, och forskare vid The Future of Humanity Institute vid Oxford som sysslar med framtidsforskning, och Victor Björk, molekylärbiolog som arbetar i New York på Ichor som är i den här branschen.