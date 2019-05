Monacos GP har även fått namnet ”The jewel in the crown” – juvelen i kronan. Det är helt klart ett av de mest ikoniska racen på kalendern och har funnits med ända sedan Formel 1-VM startade 1950. Man kör runt för fullt på Monacos gator under dagarna. Direkt efter att bilarna kört klart för dagen öppnas gatorna för trafiken och restaurangerna ställer ut stolar och bord och serverar mat på en del av banan.

Det är en upplevelse att se detta spektakel, 40 000 boende i Monaco blir ca 200 000 under veckan. De boende som inte är motorsportintresserade flyr stan och hyr i stället ut sin lägenhet för dyra pengar.