Nu är det männens tur att banta – Silicon Valley-style

I slutet av förra året tog det nystartade hälsoföretaget Viome in 15 miljoner dollar i riskkapital för att finansiera sina självtest av avföring. Du skickar in lite av ditt bajs – och Viome talar om hur det står till i din mage, så att du kan ändra din diet för att bland annat kunna gå ner i vikt och behålla den. Företaget säger sig ge kunderna möjligheten att utforska och förbättra sin tarmflora: med ”den allra senaste patentskyddade tekniken” skapar man ”unika molekylära profiler” för de som köper och skickar in testkit.

Språket säger mycket om hur Viome och ett växande antal nya hälsoföretag uppmuntrar människor att att tänka på och prata om dieter: som något man kan lösa med teknik. Viktminskning handlar inte om förneka sig saker utan om att optimera, ungefär så som man förlänger livstiden på ett Iphonebatteri.