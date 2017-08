Finansminister Magdalena Andersson (S) har medvind i konjunkturen. Foto: Anders Wiklund/TT

Magdalena Andersson inledde på torsdagen budgetförhandlingarna i Harpsund med att måla upp bilden av en urstark svensk ekonomi – en väloljad tillväxtmaskin som ångar på för fullt. Det är en sanning med modifikation, men ett år före valet är det förstås frestande för en finansminister att deklarera ett generöst reformutrymme. I det här fallet slog finansministern fast att reformutrymmet för nästa år blir 40 miljarder kronor.

Reformer – eller nya kostnader som det kallas utanför de politiska sammanhangen – brukar ge medborgarna ett snabbt tillskott i plånboken, och den ekonomiska aktiviteten ökar. På kort sikt är det attraktivt för en regering att elda på ekonomin. Flera ekonomer varnar för att Magdalena Andersson nu ägnar sig åt just detta, trots att vi är mitt i en högkonjunktur.

En högkonjunktur är inte detsamma som en stark ekonomisk utveckling. Konjunkturer svänger fram och tillbaka, och de säger inte särskilt mycket om ekonomins långsiktiga hälsotillstånd.

OECD:s BNP-siffror visar att vi har haft bra fart i vår ekonomiska tillväxt under de senaste två åren, men då har vi också haft en ovanligt stor befolkningsökning. Om vi ser till hur mycket välståndet ökar i Sveriges per invånare blir siffrorna mindre imponerande. Tabellerna över tillväxt per invånare hastade finansministern därför snabbt förbi, för att istället prata om det förväntade budgetöverskottet.

Ett överskott på en procent av BNP tyckte Andersson var “mycket stort”. Ställt i relation till att vi tidigare hade ett överskottsmål på en procent över en konjunkturcykel är det tvärtom ett ganska blygsamt överskott mitt i en högkonjunktur.

Enligt skolboken bör en klok regering jämna ut svängningarna i ekonomin genom att stimulera i dåliga tider och dra åt svångremmen i goda tider. När det är högkonjunktur och ett val närmar sig bär det dock emot att vrida åt pengakranarna och bromsa tillväxten. Ett mer tilltalande alternativ är att underblåsa utvecklingen och hoppas att bubblan spricker först efter att någon annan har tagit över rodret.

Lars Jonung, som är nationalekonom och professor emeritus vid Ekonomihögskolan i Lund, säger att vi har att göra med just en bubbla. Drivkraften bakom den tillväxt vi ser är stora lån som kvitteras ut till låga räntor. Politikerna subventionerar sedan de billiga lånen med ränteavdrag. Jonung kritiserar Magdalena Andersson för att elda på den osunda lånekulturen (SvD 23/8).

De allra flesta utomstående bedömare är överens om att ränteavdragen bör minska eller helt fasas ut. Det är dock en insikt som blir svagare ju närmare maktens korridorer du kommer. Ingen finansminister är beredd att ta ifrån stora väljargrupper en subvention som kommit att tas för given och som låntagarna kalkylerat med när de köpt sin bostad. Anders Borg vägrade som finansminister att röra ränteavdragen. Något år efter sin avgång var han fast övertygad om att avdraget måste bort.

Det viktigaste i en budget är inte regeringens konjunkturpolitik utan hur Sverige anpassar sig till nya förutsättningar. Den långsiktiga utvecklingen mot mer automatisering fortgår, och allt fler arbetsuppgifter som har utförts av människor görs bättre och billigare av maskiner. Det sker samtidigt som stora mängder nyanlända med låg eller ingen utbildning ska försöka hitta jobb.

Ingen politik kan alla lågutbildade i produktivt arbete, men genom att vi accepterar arbete till låga löner kan problemet mildras. Klarar socialdemokraterna med sina band till fackföreningsrörelsen att hantera den verkligheten?