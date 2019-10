Nu är det frysta fläsket tinat

I dag firar Folkepubliken Kina 70 år och då är just griskött ett givet inslag på lunch- och middagsbordet. Landet som är en av världens största konsumenter av just fläskkött har tidigare under hösten sett att utbudet minskat kraftigt, med höjda priser som följd. Förklaringen är den afrikanska svinpesten som gjort att nästan två miljoner grisar fått avlivas.

När landet samtidigt ligger i handelskonflikt med USA, vilket påverkar importen av olika livsmedelsvaror, har man nu fått ta till drastiska åtgärder för att säkra utbudet. Precis som många länder har en guldreserv har Kina en motsvarighet – fläskreserven. Inrättad på 1970-talet för att ha beredskap i nödlägen och för att få en stabiliserande effekt på köttpriset. Den består både av nedfryst fläskkött och av levande grisar.