Carl Benedikt Frey är forskare i teknologi och arbete vid Oxford Martin School, Oxford. Foto: Oxford University / Emma-Sofia Olsson

När mina mest dystopiska föraningar fyller mig tänker jag att det redan är kört. Att vi närmar oss avsatsen där den berömda exponentiella kurvan accelererar, och snart utmanövreras av en abstrakt AI-kraft. Jag tänker att det är oansvarigt att skaffa barn och att samhället är maktlöst eftersom utvecklingen är oåterkallelig.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I mina mer ljusa stunder undrar jag om jag är konspirationsteoretiker.

Även de som arbetar med frågorna är splittrade. Teslagrundaren Elon Musk har vigt tre år åt att predika om den artificiella intelligensens potentiella faror, medan Facebookgrundaren Mark Zuckerberg menar att de framför allt existerar i Musks huvud.

Annons X

Men det krävs ingen superintelligens för att människans tillvaro ska rubbas. Även den enklare formen av teknikomvandling förändrar samhället i grunden. Vi befinner oss mitt i omställningen, läser om dess politiska och socioekonomiska effekter varje dag.

Samma vecka som amerikanska medier iscensatte ett ”bråk” mellan ovan nämnda herrar i Silicon Valley kom den svenska Oxfordforskaren Carl Benedikt Frey med en ny rapport. Det har varit relativt tyst om den, men den innehåller sprängstoff.

Jag tänker att det är oansvarigt att skaffa barn och att samhället är maktlöst eftersom utvecklingen är oåterkallelig.

För första gången slår forskning fast det tidigare bara anade sambandet mellan automatisering och populism. Efter att andra förklaringar kontrollerats framträder slutsatsen att människor på arbetsmarknaden som missgynnats av automatiseringen är mer benägna att rösta för radikala alternativ. Mot bakgrund av Freys tidigare forskning – som väckte stor uppmärksamhet för några år sedan genom att slå fast att 40 procent av de amerikanska arbetstillfällena kan automatiseras inom en snar framtid – är det en graverande statistisk insikt.

Historiskt har automatiseringen gagnat många och missgynnat få och därför inte haft någon omstörtande effekt på det politiska klimatet. ”The great compression” – som inträdde på 40-talet i USA när lönerna steg i takt med produktivitetstillväxten – innebar att klyftorna mellan rika och fattiga minskade.

Det vi ser nu, redovisar Frey, är motsatsen: fler och fler missgynnas av automatiseringen på både kort och lång sikt. Människor i medelinkomstyrken utan högre utbildning som förlorat sina arbeten har inte lyckats hitta motsvarande nya. I stället har de funnit sig i låglönearbeten eller cementerats i utanförskap. Omskolning är föga belönande eftersom företagen i regel föredrar yngre förmågor.

Inställningen till det teknologiska skiftet blottar klassklyftan. University of California-professorn Joan C Williams beskriver den i sin bok ”White working class: Overcoming class cluelessness in America”. Den teknikomvandling som för eliten möjliggör självförverkligande i en framgångsrik start-up, är för arbetarklassen synonym med att få sparken.

Donald Trump, som fått eldunderstöd av den degraderade medelklassen, försöker lösa problemen med att skapa jobb i industrier som automatiserats bort sedan 80-talet. En lika farlig som konstgjord andning på bekostnad av långsiktiga lösningar.

Människor kan likaväl attraheras av positiva budskap à la Macrons. Men risken är att vi tilltalas av enkla lösningar på komplexa problem.