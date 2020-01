Det gemensamma nuet växer fram på 1600-talet. I sina kalendrar börjar människor trevande att koppla egna iakttagelser till datum. Det är början till en delad samtid som sedan blir självklar, i massmedias era.

Jag tänker på detta eftersom reportern och författaren Sven Olov Karlsson har givit sin novellsamling ”Årsboken” just kalenderns storform, med en novell per månad. En matris för att ge ordning åt det dunkla tidsflöde vi alla lyder under. Bokens omslag har en ram av lingonris, hämtad från en traditionell kalender. Dess gammaldags yttre signalerar otidsenlighet. Texterna däremot är hypervarse sin samtid.