”Vad kul, nu får vi åka tidsmaskin igen”, säger mina yngre kollegor hånfullt när jag tar över kontorshögtalarna. Efter Diamonds and pearls med Prince kommer Luther Vandross So amazing följt av mästerverket I can’t make you love me med Bonnie Raitt. Det finns absolut ingenting i mina Spotify-listor som avslöjar att det är år 2021. Tvärtom. Om musiktjänsten existerat 1995 hade listorna varit mer eller mindre identiska.

Jag reser ofta och gärna bakåt i tiden. Med jämna mellanrum ser jag om tv-serierna Seinfeld och Vita huset och de flesta av mina krigshistorier härrör från 90-talet. Dessutom är jag besatt av att hålla koll på skolkamrater från den tiden via sociala medier. Jag har inget

intresse av att kontakta dem, men på avstånd följer jag deras karriärer och familjebildningar.