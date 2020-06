Northvolt och aluminiumtillverkaren Norsk Hydro inleder ett samarbete med avsikt att återvinna batterier från elbilar från den norska marknaden. Just Norge har haft en kraftigt stigande försäljning av elbilar – hälften av alla bilar som säljs i landet numera är laddbara – och de båda bolagen ska gemensamt bygga en återvinningsfabrik i Fredrikstad nästa år, skriver The Financial Times.