Norske stjärnan pikar Fourcade

– Vi måste visa normalt hyfs mot konkurrenterna och arrangemanget, säger Tarjei Bø till VG.

Bøs kommentar kan ses som en pik mot Martin Fourcade som upprörd lämnade prispallen efter torsdagens mixedstafett som inledde VM i Hochfilzen.

Den franske stjärnan förklarade sitt beteende med att ryssen Anton Sjipulin hade vägrat att ta honom i hand under prisceremonin.

Det köper inte Tarjei Bø.

– Visst kan man vara osams om saker och ting, men då tycker jag att man sätter sig ned på ett kafé här i Hochfilzen och diskuterar saker och ting när inte kamerorna är påslagna, säger Tarjei Bø.

Emil Hegle Svendsen är mer förstående till Fourcades beteende.

– När man håller på något som idrott och lägger all sin tid på det är det mycket känslor i omlopp. Känslorna tar över, säger han till VG.

I lördagens sprinttävlingar kommer Martin Fourcade och ryssarna att stöta på varandra igen. Fransmannen är regerande världsmästare på distansen.

Del tolvfaldige VM-guldmedaljören Hegle Svendsen tycker att det är bra att Fourcade är engagerad och visar sin avsky mot dopning. Men precis som Tarjei Bø är han tveksam till om mästerskapen ska användas för att föra fram sin ståndpunkt.

– Jag har också mina synpunkter, men just under VM så vet jag att om jag ger mig in i en diskussion och "förklarar krig" så kommer jag att få lägga otroligt mycket energi, som jag hade kunnat använda i loppen, på det. Jag presterar hellre bra än bedriver politik, säger Emil Hegle Svendsen.