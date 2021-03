Norska stjärnor markerar mot Qatar-VM

I Norge har allt fler röster höjts som kräver att landslaget ska bojkotta fotbolls-VM i Qatar 2022, efter att en kartläggning från The Guardian visat att mer än 6 500 gästarbetare dött under oklara omständigheter under de senaste tio åren.

På onsdagen inleds kvalspelet till det hårt kritiserade mästerskapet - och inför den första matchen mot Gibraltar kommer det norska landslaget att göra en gemensam markering mot Qatar.