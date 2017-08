Bilden är från den förfärliga debatten hösten 2011 Foto: JESSICA GOW

I P1-programmet Medierna presenterades den 14 augusti i ett av inslagen: Symbolerna som drev dreven: Carema-blöjorna som vägdes.

På SR-hemsidan lyder presentationen:

”2011 hamnar vägda blöjor i centrum i Dagens Nyheters granskning av äldreboendet Koppargården, ägt av det privata företaget Carema. Trots att det var en omfattande granskning, var det just kissblöjan som stannade kvar vårt kollektiva minne. Den blev ammunition i kriget om vinster i välfärden och symbol för en gränslös girighet på skattebetalarnas bekostnad. Men vad stämde egentligen om de vägda blöjorna?”

Reportern Tove Palén ger konstigt nog inte riktigt svaret på den frågan utan trasslar in sig i ett resonemang där det enkla svaret inte ges. Ty svaret är mycket enkelt: De vägda blöjorna var en lögn – eller möjligen ska man säga att Dagens Nyheters reporter missuppfattade vad det handlade om.

Däremot är det helt korrekt att uppmärksamma den förfärliga effekt som Carema-blöjorna fått och fortsatt får på den svenska debatten om välfärdsföretag.

Just nu pågår den norska valrörelsen. Också där är ”vinst i välfärden” ett hett ämne, precis som det sannolikt kommer att vara inför vårt riksdagsval nästa år.

Den norska debatten är välsignad i ett avseende. Där finns inga falska Carema-blöjor som förstört debatten.

Den norska debatten är mer renodlat ideologisk. Från höger till vänster möter man de förväntade argumenten om än i några avseenden med lite oväntade inslag.

Anne Siri Koksrud Bekkelund, ekonom på tankesmedjan Civita (civita.no), har gjort en lättläst översikt över hur stortingsvalets partier ställer sig i frågan: ”Holdninger til private aktører i velferden”.

Hon har tidigare publicerat tre rapporter som berör olika aspekter av debatten. Den första handlar om det grundläggande, dvs försvaret för vinsten som ett effektivt sätt att få bättre och effektivare varor och tjänster. Den andra handar om hur privata aktörer agerar som innovatörer i välfärden och den tredje om vinst och kvalitet i praktiken.

När jag läser dessa fyra rapporter tänker på hur önskvärt det hade varit om den svenska debatten åtminstone inte varit så mycket osakligare än den norska.

I översiktsrapporten heter det inledningsvis:

Sorterer man partiene basert på hvilket inntrykk programmet gir – fra mest positivt innstilt til private aktører, konkurranse og ulike markedsløsninger (Frp), til minst positivt innstilt (Rødt) – ser man at partiene sprer seg relativt jevnt ut over den klassiske høyre-venstre-aksen. Det går også et relativt tydelig skille mellom de ikke-sosialistiske eller borgerlige partiene på den ene siden, og de rødgrønne partiene på den andre siden. KrF skiller seg noe ut fra de borgerlige ved å være svært opptatt av at de ideelle aktørene skal slippe til, gjerne på bekostning av de kommersielle. Arbeiderpartiet skiller seg på sin side fra de andre ”røde” partiene ved å være mer positivt til måling av kvalitet. Dette saksfeltet er også et godt eksempel på Senterpartiets bevegelse mot venstre i politikken, og ut fra programmet kan partiet plasseres lenger til venstre enn Arbeiderpartiet.

Det norska Senterpartiet befinner sig alltså långt till vänster inte bara om det norska socialdemokratiska partiet utan även mycket långt till vänster om det svenska Centerpartiet. De båda partierna har idag bara namnet gemensamt.

Noterbart är att det norska miljöpartiet MDG befinner sig där det svenska Miljöpartiet befann sig för ett nu ganska betydande antal år sedan, dvs positivt till mångfald och privata initiativ. Jag skulle inte bli förvånad om det svenska Miljöpartiet med tiden återvänder till den positionen som verkar mera rimlig givet var partiet en gång startade.

Intressant att notera är att SV, närmast Vänsterpartiets motsvarighet, är bestämd motståndare till mätning av kvalitet eftersom man anser att alla styrsystem som kan anpassas till marknad och konkurrens skall avvecklas.

För den som förtvivlas över hur skev den svenska debatten blivit sedan hösten 2011 är en genomläsning av detta norska material att rekommendera.