Norsk Lassgård försvarar Sverige i Venedig

Årets filmfestival i Venedig blir den 74:e i ordningen och pågår mellan den 30 augusti och 9 september.

Juryn leds av den fyrfaldigt Oscarsnominerade skådespelaren Annette Bening, som i år tar över jobbet från regissören Sam Mendes. Bening blir den första kvinnliga juryordföranden på elva år.

Fler stjärnspäckade filmer på festivalen: Ethan Hawke och Amanda Seyfried i Paul Schraders "First reformed", Frances McDormand, Peter Dinklage och Woody Harrelson i "Three billboards outside Ebbing, Missouri", Judi Dench i Stephen Frears "Victoria and Abdul", Michael Shannon och Sally Hawkins i Guillermo del Toros ”The shape of water”, Sam Neill och Bryan Brown i "Sweet country", Sienna Miller i "The private life of a modern woman", Trine Dyrholm i "Nico", Kirsten Dunst och Pilou Asbaek i "Woodshock".