Norrtullsligan

Fyra tjejer från olika delar av landet kommer till Stockholm och delar en loppig lägenhet bortom centrum. Jobbar på kontor, väntar på att livet ska börja. Under tiden festar man, letar kärlek, och försöker inleda ett uppror mot dåliga löner. Det låter som ”Sex and the city”, fast hundra år innan Carrie Bradshaw.

Då och nu. Elin Wägner skrev ”Norrtullsligan” redan 1908 – det märker den som läser den korta romanen. Den är buren av ett språk som är rappt, men också ”käckt” på ett sätt som är föråldrat. Beskrivningen av en livsfas är dock helt modern. Att som ung kvinna få respekt för sina val, sin sexualitet – sin rätt att klä sig som man vill utan att objektifieras samt den slags förväntad passivitet och underordning omgivningen oftast ändå förväntar sig. Ännu i väntan på jämlik lönesättning.

”Norrtullsligan” leker gång på gång just med då och nu. Carolina Frändes sceniska tretimmarsversion är en karusell som rör sig runt tiden musiksatt av ett drygt dussin rap- och hiphoplåtar av svenska, kvinnliga artister. Musik som blir ironiska, eller kongeniala och alltid är egna starka uttryck. Allt från Frida Hyvönen till Lykke Li – över Laleh, Little Jinder, Cherrie, Ana Diaz, Feven och många fler.

Publiken sitter på en gradäng som snurrar och runt väggarna radar det tidiga 1900-talet upp sig. Den trånga lägenheten, kontoret, vinbaren, Norrtullsgatan och en sjuksal. Musiken fungerar som ”bilradio” som ger mening, undertext och aktualitet på färden. Det är smart gjort och fungerar genom att skapa inte bara stämningar utan också en uppkäftig energi och ett slags euforisk snurr.

Celeste Sjödin och Joakim Sten har gjort ett bra jobb med att föra över det wägnerska språket till nutida svenska. Plockat bort en del skeenden, lagt till en radda manifestlika inslag. Tagit bort det som kunnat blockera förståelsen. Iscensättningen är tänkt för unga från sexton år, men tolkningen har en nerv och en humor plus ett ivrig rättvisepatos som är attraktivt också för en bred publik.

Tydligast tillägg är kärlekshistorien mellan Eva och Stenberg – ett lesbiskt kärlekspar. Astrid Kakuli och Maria Sundbom spelar dessa båda som får smussla med sin passion. Maria Sundbom gör en roll som kan tolkas som en god Mefistofeles, en person som lockar och driver på med alternativa lösningar. Hon glider över scenen som en sensuell, farlig princip vilken blickar mot framtiden. Det är mycket bra gjort, som alltid.

Malin Karlsson spelar Elisabeth som är huvudfokus vad gäller boken med här får dela med sig. Det är visserligen Elisabeth som ”är” Elin Wägner – som ju så småningom ska bli en stridbar och väsentlig skribent. Visst dominerar hennes utveckling och val men kamraterna får ju också kropp och personlighet här på Skärholmenscenen. Det är lätt att gilla Baby, exempelvis, med fin lekfull oskuld och närvaro spelad av Isabella Touma Pettersson – och Emmy som Lotta Östlin Stenshäll ger en lätt bitter, vass livserfarenhet.

Om inledningen är vag så blir det allt mer fart på publikgradängen när den far genom öden, moraliteter och revolt. Emmys sydda bonader är fyllda av genuspolitiska slagord. ”Norrtullsligan” är en ”Jösses, flickor...” för 2010-talet. Musiksatt, agitatorisk och fylld av humor. Elin Wägner ler, ingen tvekan om det.