Norrman lärde svenskar att pudla

Den har vandrat vid människans sida i årtusenden, älskats, hunsats och använts för dess alla egenskaper som vi själva inte har. Efter att katten fått sin lucka måste förstås även hunden få en.

Till de mest kända hunduttrycken hör ”man kan inte lära gamla hundar sitta”. Ett konstaterande – eller kanske ibland en undanflykt? – att det är svårt att ändra sina vanor eller lära sig något nytt när man är gammal. På engelska lyder uttrycket vanligen ”you can’t teach an old dog new tricks” (”man kan inte lära gamla hundar nya konster”) och uttrycket finns på flera andra språk. Ibland finns varianter av uttrycket med andra djur: På franska kan man säga ”Ce n’est pas a un vieux singe qu’on apprend a faire la grimace” – man kan inte lära en gammal apa att göra en ny grimas. Och på spanska finns uttrycket ”el loro viejo no aprende a hablar” – En gammal papegoja kan inte lära sig prata.