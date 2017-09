Norrköping vill vara med i medaljfajten

Norrköpingjubel efter 3–0 på straff av Kalle Holmberg. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Häcken kom till Östgötaporten med nio raka matcher utan förlust. Den senaste kom hemma mot Malmö FF i början av juni, alltså för över två månader sedan. Det är ungefär lika länge som IFK Norrköping vinglat än hit och än dit i prestationerna.

Mest ned i diket, sett till resultaten.

Någonstans under perioden möttes klubbarna också i tabellen, med Häcken på väg uppåt och Norrköping i riktning andra hållet.

Det dög inte i en klubb med ambitionen att spela om medaljerna och en biljett ut till Europa.

Den alltmer kritiserade managern Jens Gustafsson funderade på sin kammare, pratade med sina medarbetare och några tongivande spelare och bestämde sig för att våga testa nytt för att vända den negativa trenden.

Inarbetade 4–4–2 blev 3–4–3.

Tanken? Bättre utnyttjande av spelarmaterialet och förhoppningsvis mer tryck framåt. Utfallet? Sju poäng på de tre senaste matcherna – och Norrköping är med i matchen om medaljerna igen.

Den första kvarten fick Häcken knappt låna bollen. Norrköping rullade runt, snabbt och rörligt och inte bara vackert inför bland andra förbundskaptenen Janne Andersson, guldtränaren för två år sedan.

Effektivt var det också.

David Moberg Karlsson kom rättvänd centralt och tryckte in 1–0 efter tio minuter. Mittbacken och lagkaptenen Andreas Johansson stötte från nära håll in sitt första mål för säsongen drygt 20 minuter senare.

– Vi har hittat in på ytorna mellan deras lagdelar. I det nya spelsystemet ska vi ytterspelare gå in lite mer och tidigare. Nu har vi haft några matcher där vi fått känna på det och jag har hittat den där ytan bättre, sade Moberg Karlsson till C More i pausen.

Mikael Stahre, Häckentränaren, skickade in Mathias Ranégie till andra halvlek och satsade på fyra anfallare.

Norrköping sattes under tuff press, men var trots det nära 3–0 när Moberg Karlsson träffade stolpen. Trean kom, men på straff sedan Emil Wahlström dragit ned Alexander Jacobsen. Det var Kalle Holmbergs elfte mål för säsongen.

Game over? Inte alls. Paulinhos reducering var början på Häckens tunga forcering, men hemmaförsvaret i allmänhet och målvakten David Mitov Nilsson i synnerhet stod emot.

I stället ökade Holmberg till 4–1 i slutminuterna och delar därmed skytteligaledningen med Djurgårdens Magnus Eriksson.

Traditionens makt ska inte underskattas. Det här var Norrköpings sjätte raka allsvenska seger mot Häcken och nu skiljer det bara en poäng mellan lagen.

Häcken är trea på 41 poäng, IFK Norrköping femma med 40.